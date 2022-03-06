Оккупанты расстреляли шестерых гражданских на Киевщине: они не согласились подчиниться

Оккупанты продолжают совершать военные преступления в Украине. Они убили 6 гражданских людей в селе Ясногородка Киевской области. Еще один человек получил ранения.

Эта трагедия произошла 5 марта, а на следующий день о ней сообщили в Прокуратуре. Правоохранительные органы продолжают работу в условиях военного положения и фиксируют все преступления кремлевской орды.

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Не давали захватчикам проехать

По данным следователей, все погибшие и раненый были на блокпосте. Оккупанты напали на них, чтобы беспрепятственно проехать по этому селу в Фастовском районе.

После убийства мирных жителей орки также полностью уничтожили стоявшую рядом легковушку. Эти действия являются грубым нарушением законов и обычаев войны. В Украине за это можно попасть в тюрьму как минимум на 8 – 12 лет.

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Текст сообщения Прокуратуры Киевщины:

В Киевской области очередное убийство военными РФ гражданских лиц: 6 погибших и 1 раненый – начато расследование.

Фастовская окружная прокуратура начала уголовное производство по факту убийства 6 мирных жителей и ранения еще 1 человека. Действия военнослужащих РФ квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 5 марта 2022 года оккупанты совершили нападение на блокпост в село Ясногородка Фастовского района. Убиты 6 людей, еще один человек получил ранения. Также полностью уничтожен легковой автомобиль.

Прокуроры Киевской области продолжают работу в условиях военного положения и фиксируют все преступления военнослужащих страны-агрессора.