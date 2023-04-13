Сказала, что едет к знакомому и исчезла: в Киевской области ищут 12-летнюю Анастасию Сивак

Правоохранители Киевщины разыскивают 12-летнюю Анастасию Сивак из Белогородки. 12 апреля ребенок поехал к другу и внезапно исчез.

Как отметили полицейские, произошло это вчера, 12 апреля, а уже 13 апреля в Бучанское управление полиции Киевщины обратилась мать Анастасии.

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Ребенок собирался в Киев

Мать девочки отметила, что ее ребенок собирался поехать в Киев к знакомому, но больше на связь Анастасия не выходила.

На поиск ребенка оперативно привлечены подразделения полиции Киевщины. Правоохранители установили, что ребенок вчера находился в районе метро "Левобережная".

Приметы девочки

Рост – 154 сантиметра, худощавого телосложения, темные волосы;

Она одета в оранжевую куртку, темные джинсы, коричневые кроссовки. А также имеет зонтик и черную сумку через плечо.

Если вы увидели Анастасию, или знаете хоть что-нибудь о ее местонахождении, срочно обратитесь в полицию по номеру "102" или по телефонам 073-047-24-28, 066-063-62-88.



12-летняя Анастасия Сивак / Фото полиции Киевщины

Фантастическая история поиска ребенка в Днепре

Заметим, что ранее в Днепре разыскивали 9-летнего Ивана Преображенского. 9-летний мальчик пропал 7 апреля. Полицейские проверили дворы домов, недостройки и всю территорию, прилегающую к месту исчезновения ребенка. С помощью квадрокоптера осматривали территорию, чтобы не пропустить ни один участок.

Проверили все возможные места, куда мог пойти мальчик. Ребенка разыскивали около 100 стражей порядка, работники аэроразведки, кинологи, волонтеры, 50 курсантов университета внутренних дел, патрули УПП и работники ГСЧС.

На следующий день его нашли в камышах на побережье Днепра и передали родителям. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.