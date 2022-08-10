Экс-сотрудница горсовета на Киевщине собирала деньги на благотворительность, а потратила на себя

Бывшая работница мэрии одного из населенных пунктов в Киевской области решила нажиться на горе украинцев. Женщина собирала средства якобы на благотворительную помощь, однако потратила их по своему усмотрению.

С первого дня российского вторжения украинцы активно помогают своей стране. Кто-то занимается волонтерством, кто-то активно донатит в поддержку ВСУ и мирных жителей, пострадавших в результате войны.

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На что собирала средства псевдоволонтерша

Бывшая работница мэрии одного из населенных пунктов в Киевской области также якобы решила заняться благотворительностью. Вместе с другими активистами она организовала сбор средств в соцсетях.



Следователи провели обыски у псевдоволонтерши / Фото Офиса Генпрокурора

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в течение февраля – мая 2022 года эти лица размещали в соцсетях объявления о сборе средств на нужды добровольческого формирования территориального общества.

Экс-работница насобирала около 1 миллиона гривен

В постах женщина указывала реквизиты своей банковской карты, на которую люди перечисляли деньги.

За этот период на ее счет поступило около 1 миллиона гривен. Деньгами экс-работница распорядилась по собственному усмотрению,

– сообщили в Офисе Генпрокурора.

Однако фейковым собранием заинтересовались правоохранители. Во время обысков у женщины были обнаружены и изъяты черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.

Подробности дела

Правоохранители устанавливают сообщников женщины, которые причастны к организации незаконной схемы по расходованию благотворительной помощи.



Экс-чиновница потратила около 1 миллиона гривен благотворительных пожертвований / Фото Офиса Генпрокурора

Экс-чиновники уже сообщили о подозрении по факту незаконного использования благотворительных пожертвований. Если ее вина будет доказана в суде, женщине может грозить от 5 до 7 лет лишения свободы.

Псевдоволонтерство в Украине

В начале июня в Одесской области был задержан руководитель благотворительного фонда и его подчиненный. Их подозревают в хищении гумпомощи, назначенной украинским защитникам. Следователи из СБУ установили, что мужчина действительно продавал вещи, которые предоставлялись ему, как гуманитарная помощь.

Также в июне СБУ разоблачила схему хищения гуманитарной помощи во Львовской области. Достаточно влиятельный мужчина во Львовской области вместе с сообщниками продавал товары, которые завозил в Украину под видом гуманитарной помощи для ВСУ.

В Тернопольской области будут судить псевдоволонтеров. Они приобрели за пожертвованные деньги 2 авто для себя стоимостью 2 миллиона гривен. Мошенники собирали деньги вроде бы на ВСУ в начале войны. К преступлению также причастна жена одного из псевдоволонтеров.

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