На Киевщине в результате обстрела повреждена контактная сеть путей: поезда задерживаются

В Киевской области в результате вражеских обстрелов получила повреждения контактная сеть железнодорожных путей . Будет задержан поезд 16 Рахов – Харьков и поезд 14 Солотвино – Киев.

В Укрзализныце говорят, что обстрел начался в 12:52. Потерпела повреждения контактная сеть на перегоне Вишневое – Боярка в Киевской области.

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Все пассажиры и бригады – невредимы

В компании заверили, что все пассажиры и бригады поездов невредимы и находятся на безопасном расстоянии от места обстрела. В Укрзализныце обещают сообщать о времени задержки и о том, как обстрел может повлиять на другие рейсы. Информация будет постоянно обновляться.

Отметим, что на эвакуационные поезда и все рейсы, курсирующие с востока на запад страны, можно садиться бесплатно. Однако Укрзализныця ранее вернула оплату за проезд на те рейсы, которые не являются эвакуационными, и на зарубежные.

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