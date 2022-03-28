В Укрзалізниці кажуть, що обстріл розпочався о 12:52. Зазнала пошкоджень контактна мережа на перегоні Вишневе – Боярка у Київській області.

До теми Укрзалізниця запускає кільцевий маршрут електрички у Києві

Усі пасажири та бригади – неушкоджені

В компанії запевнили, що всі пасажири та бригади потягів – неушкоджені та перебувають на безпечній відстані від місця обстрілу. В Укрзалізниці обіцяють повідомляти про час затримки та те, як обстріл може виплинути на інші рейси. Інформація постійно буде оновлюватись.

Зазначимо, що на евакуаційні потяги та всі рейси, які курсують зі Сходу на Захід країни, можна сідати безкоштовно. Проте Укрзалізниця раніше повернула оплату за проїзд на ті рейси, які не є евакуаційними, та на закордонні.