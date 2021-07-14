Экоинспекторы не нашли владельцев: на Киевщине суд оправдал ферму, где издевались над животными

На территории Ясногородской страусиной фермы в Киевской области в ужасных условиях держали львят и леопарда. Одно из животных погибло, а другие получили серьезные психологические травмы и проблемы со здоровьем. Впрочем, Макаровский районный суд Киевской области решил, что в действиях владельцев и работников фермы не было состава преступления.

Судьи установили тот факт, что на территории фермы фактически работал контактный зверинец. При этом животные в нем находились в крайне ужасных условиях.

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Однако работники Государственной экологической инспекции якобы не смогли установить, кто был владельцем животных, из-за чего служители Фемиды оправдали сотрудников и хозяев фермы.

Леопард умер, в львят и медвежат еле спасли



В контактном зоопарке над животными фактически издевались / Фото UAnimals

По данным экоактивистов, животных слишком рано отлучили от матери, неправильно кормили и постоянно запугивали.

Зоозащитники со скандалом спасли всех животных, которые жили в ужасных условиях, однако не нашли леопарда. Как выяснилось, он умер от гемофилии.

5 медвежат и 3 львенка находятся в реабилитационных центрах, но до сих пор страдают от последствий жестокого с собой обращения.

Как утверждают в организации UAnimals, наказать хозяев страусиной фермы за их преступление оказалось невозможным, поскольку представители Госэкоинспекции предоставили суду некорректные акты проверки и вообще оформили протокол таким образом, что установить владельцев животных было невозможным.

Ответственность за смерть леопарда, а также за разрушенные жизни других животных, лежит и на тех, кто разводил и продал в зверинец животных, и на Ясногородской страусиной ферме, и на Госэкоинспекции, которая халатно относится к своим прямым обязанностям и игнорирует страдания животных,

– отметили в UAnimals.