На Киевщине введено в эксплуатацию 11 временных переправ, – Тимошенко
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
В Киевской области продолжаются работы по восстановлению дорожной инфраструктуры. Силами дорожников уже восстановлено транспортное сообщение на 11-ти переправах.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
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"На освобожденной от оккупантов Киевщине уже возобновлено движение по 11 временным переправам", – отметил он.
По словам главы Киевской ОВА Александра Павлюка, переправы уже функционируют в трех районах области – в Бучанском, Вышгородском и Броварском.
На сегодняшний день уже функционируют 11 переправ: Бучанский район – 6 (Стоянка, Бузова, Калиновка, Бородянка, Романовка); Вышгородский район – 3 (Сидоровка, Демидов, Катюжанка); Броварской район – 2 (Залесье, Баришевка),
– рассказал Павлюк.
В свою очередь, продолжаются работы по возведению еще 15-ти подобных переправ. Всего в области повреждено или разрушено 37 мостов.
Восстановление мостов на Киевщине / телеграм Кирилла Тимошенко
Также в населенных пунктах области активно возобновляется электроснабжение – более половины домов региона уже со светом.
"Подключено более 80 000 абонентов. Только за прошедшие сутки возобновлено электроснабжение в 16 населенных пунктах", – подчеркнул Тимошенко.
Аналогичные работы производятся по восстановлению газо– и водоснабжения, а протяженность расчищенных улиц в области достигла отметки в 170 километров.
Как ранее сообщал Кирилл Тимошенко, в Киевской области было расчищено более 300 километров дорог и улиц.
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