На Киевщине введут комендантский час с 18 по 19 марта

В Киевской области изменили время комендантского часа. С 18 по 19 марта он будет действовать с 20:00 до 7:00.

Об этом сообщил глава Киевской военной администрации Александр Павлюк.

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Он призвал гражданских не выходить на улицы и в другие общественные места без специально выданных пропусков и удостоверения личности.

По всей Киевской области с 18 по 19 марта вводится комендантский час

Оборона Киевщины продолжается. Прошу с пониманием отнестись к комендантскому часу. Такие меры вынужденные. В первую очередь они направлены на безопасность жителей региона,

– подчеркнул Павлюк.

Отметим, что ранее в Киеве и Киевской области ввели комендантский час, который длился с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта. В течение полутора суток действия комендантского часа украинским правоохранителям удалось задержать ряд российских диверсионных групп.

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