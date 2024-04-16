Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, заметив, что уничтожение Киевской ГЭС – это долгий процесс, который требует серьезной подготовки. У россиян же нет ресурсов для воплощения подобных заявлений пропаганды в реальность.
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Затопление столицы
По словам Свитана, важность есть не в подаче информации пропагандистами, а в подготовке к определенным действиям. Для того чтобы затопить Киев, россиянам нужно стараться очень долго. Любую украинскую дамбу невозможно просто разрушить крылатыми или баллистическими ракетами.
Это должны быть серьезные удары с авиабомбами достаточно долгое время, а такой опции у россиян нет,
– подчеркнул полковник запаса ВСУ.
Российская пропаганда: последние новости
- Бывший нардеп Олег Царев и российская пропагандистка Ольга Скабеева поссорились в прямом эфире. Экс-регионал заявил, что, мол, надо делать россиянам, чтобы "украинцы их полюбили", а Скабеева ответила, что в Украине нет друзей для России.
- Ольга Скабеева перекрутила слова Владимира Зеленского относительно украинского контрнаступления. Она заявила, что план контрнаступления заключается в том, что Украина должна просто "поверить в успех, потому что другой альтернативы якобы нет".
- Пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян написала об "исчезновении" гражданина США Рассела Бентли, который перешел на сторону так называемой "ДНР". Американец, по данным россиян добровольно присоединился к так называемой "ДНР" в 2014 году и получил российское гражданство.