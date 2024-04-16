Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що знищення Київської ГЕС – це довгий процес, який потребує серйозної підготовки. У росіян же немає ресурсів для втілення подібних заяв пропаганди у реальність.

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Затоплення столиці

За словами Світана, важливість є не в подачі інформації пропагандистами, а в підготовці до певних дій. Для того, щоб затопити Київ росіянам потрібно старатись дуже довго. Будь-яку українську дамбу неможливо просто зруйнувати крилатими чи балістичними ракетами.

Це повинні бути серйозні удари з авіабомбами досить довгий час, а такої опції в росіян немає,

– підкреслив полковник запасу ЗСУ.

Важливо! Раніше росіяни били по Каховській та Дніпровській ГЕС. Першу окупанти підірвали 6 червня 2023 року, вона не підлягає відновленню. Дніпровська ГЕС опинилась під ударом окупантів 22 березня 2024 року під час масованої атаки по Україні, загрози її прориву немає.

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