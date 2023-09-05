Киевская громада передала Минбороны автомобили для саперов
Источник:ГССТ
Киев передал Государственной специальной службе транспорта Министерства обороны Украины (ГССТ) новые автомобили для саперов.
Об этом сообщается на фейсбук-странице ГССТ. В службе выразили благодарность громаде столицы Украины за помощь.
Смотрите также Столица по инициативе Кличко выделила 250 миллионов гривен помощи разведчикам, – ГУР
"Уважаемые Киевляне! Группа разминирования Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны Украины получила новые автомобили для наших саперных групп. Благодарим громаду Киева и городского голову Виталия Кличко за помощь!" – говорится в сообщении.
ГССТ получила новые автомобили для саперных групп: смотрите видео
В ГССТ отметили, что благодаря этой технике саперы смогут более эффективно работать по своему основному назначению.
Благодаря этому транспорту наши саперы смогут работать на дорогах, в лесу, на объектах инфраструктуры по своему основному профилю,
– сказал командир группы разминирования Государственной специальной службы транспорта Александр Прижиков.
Как Киев помогает Силам безопасности и обороны Украины
- Ранее сообщалось, что по инициативе мэра Киева Виталия Кличко расходы городского бюджета Киева на помощь военным в этом году увеличены до 5 миллиардов гривен.
- Кроме того, на сессии Киевсовета 31 августа силам безопасности и обороны было выделено 800 миллионов гривен на строительство фортификационных сооружений.
- Также Виталий Кличко предложил передать 300 миллионов Минобороны в виде субвенции для приобретения дронов и средств антидроновой защиты.