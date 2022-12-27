"Мадонна из киевского метро": как сейчас живет украинка из известной на весь мир фотографии

Во второй день полномасштабного вторжения венгерский фотограф в киевском метро сделал фото женщины, которая кормила ребенка. Позже художница из Днепра превратила его в икону, а священник украинского происхождения разместил ее в итальянском храме.

Фотография матери-хранительницы быстро разлетелась сетью. Ребенку с этого времени исполнился год.

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Семья уехала из Киева

Киевлянка Татьяна Близняк вместе с мужем и дочерью сейчас живет у бабушки во Львовской области. Из Львова в тот городок – ориентировочно полтора часа.

По словам женщины, семья покинула Киев и отправилась в более безопасный регион, чтобы уберечь дочь.

25 февраля, в день когда сделали фотографию, облетевшую мир, мы ночевали в метро. И когда мы спустились на станцию, дочь проснулась, надо было ее кормить. Постелила себе одеяло, присела, кормила, и вот такое стечение обстоятельств, что в этот момент зашли журналисты, попросили сделать фото, и мы не отказали,

– вспоминает Татьяна.

Позже это фото увидела днепровская художница, решившая превратить его в икону.

"Я олицетворила просто всех женщин Украины, которые в то время прятались в метро. Где-то там в подвалах девушка сидит в худи, видна сзади реклама, схема метро, и мне кажется, что это прекрасно соединилось", – отметила художница Марина Соломенникова.

Затем эту икону священник разместил в храме в пригороде Неаполя.

"Образ отсылает к тем страданиям, которые испытала Богородица, которая должна была бежать от преследования Ирода, она была беженкой в Египте. Она очень близка сейчас к нашим реалиям", – рассказал священник Вячеслав Окунь.



Художница превратила фото в икону / Фото ТСН

Девочке уже исполнился год

Татьяна отметила, что то, что она стала символом матерей, защищавших детей от российских пуль и ракет, является случайностью

То, что я попала в кадр журналистов и это фото облетело весь мир, приобрело популярность, то на нашу жизнь это не сильно повлияло, кроме того, что несколько раз давала интервью,

– добавила женщина.

Ее дочери Марийке уже исполнился год. Ее первый день рождения встречали в гостях у бабушки.

Семья имеет 2 мопса – Фиби и Бафи. Последняя также сбежала от войны. Ее покинули в Харьковской области. Волонтеры нашли собаку и опубликовали фото с просьбой об убежище. Татьяна сразу поняла, что это их новая подруга.

"Любой звук – она сразу подрывалась, заводилась и лаяла, как сторожевой пес. Не спала. Точнее от усталости уже засыпала, но сидя", – вспоминает женщина

По ее словам, с дочкой все хорошо – она растет, развивается.

"Бегает, то есть она не осознает происходящего. Это очень радует. У нас также выключают свет, много времени проводим в темноте, но она как-то реагирует на это спокойно", – отметила Татьяна.

Женщина подытожила, что война кардинально изменила жизнь ее семьи. Это страшно и больно до слез, однако трудности сплачивают, а жажда победы дает силы на борьбу.

Вернуться в Киев Татьяна планирует после победы. Она надеется, что это произойдет весной.