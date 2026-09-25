Как сообщил председатель Киевской ОВА Тимур Ткаченко, вражеские беспилотники нанесли удары по трем районам области. Наибольшие разрушения зафиксированы в частном секторе и на промышленных объектах.

Каковы последствия?

В Фастовском районе в результате попаданий пострадали пять частных домов и три автомобиля, тогда как в Бучанском зафиксировали повреждения частного домовладения. В то же время в Броварском районе под удар попали складские помещения и еще один жилой дом.

Пожарные ликвидируют пожар на складах, вспыхнувший после атаки.

Все 11 поврежденных сооружений относятся исключительно к гражданской инфраструктуре, подчеркнул Ткаченко.

Службы работают на местах, помогают людям и продолжают фиксировать последствия атаки,

– добавил глава Киевской ОВА.

Напомним, что сегодня враг также терроризирует Киев. В результате попадания БПЛА в многоэтажный дом в Печерском районе погиб, в частности, 14-летний подросток.

Также днем из-за российской атаки в столице был поврежден дата-центр DataGroup. Его сотрудники не пострадали, а вот проблемы уже ощутили в Луцке: там временно не работают электронные информационные табло на остановках общественного транспорта.