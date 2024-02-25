Четыре часа вели бой в полном окружении, – военный рассказал детали деоккупации Киевской области

В начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российская армия оккупировала часть Киевской области. Военный Владимир Коротя с позывным "Повстанец" рассказал, что иногда пришлось вести бои в полном окружении, чтобы выгнать из области оккупантов.

Именно этот человек возглавил оборону Ирпеня. Кроме того, военный сплотил вокруг себя добровольцев, которые дали отпор российским захватчикам в Киевской области.

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"Повстанец" рассказал детали планирования деоккупации Киевской области

Коротя отметил, что военные начали планировать штурмовые и наступательные действия, а также переходить от обороны к навязыванию своего боя противнику. Сначала военные действовали по так называемой английской системе разведки.

Это когда мы выстраиваем свои боевые порядки в удобном для нас месте, несмотря на количество и преимущество врага, для того, чтобы максимально затянуть его в огневой мешок и предоставить максимальное поражение. То примерно с 1 марта мы начинаем переходить к планированию штурмовых наступательных действий,

– отметил "Повстанец".

Так, основной задачей наших защитников было перерезать логистические пути. Уже 3 марта в 7:00 военные отправились в направлении Бучи, чтобы полностью освободить ее от врага.

"Выглядело это примерно следующим образом. Друзья мои из ТРО "Азов" позвонили мне и спросили, сколько я готов дать людей. Я говорю 70. Они говорят "окей", завтра в восемь утра к тебе прибывает так же наших 70 человек. Принимайте общую оборону, начинайте организовывать штурмовые действия", – рассказал военный.

По словам "Повстанца" к этому всему подключилось ГУР МО, которое дало общую агентурную сеть, наблюдения и 20 – 30 своих бойцов. По словам Коротя, с военными также воевали десантники 80-й бригады, которые тоже дали до 50 человек.

Коротя рассказал, что сначала военные "вычистили" от оккупантов Лесную Бучу и закрепились там. Затем пошли на Блиставицу.

Военный отметил, что тогда было мнение, что оккупанты будут наступать с направления аэропорта, но они решили пойти со стороны Бородянки.

Пять командиров нас было в этой операции. Общее управление боем было мое. Но я не скажу, что какой-то общегосударственный фактор в этом не работал. Мы определили две задачи. Первое - взятие под контроль админздания "Мансервиса", потому что это было такое высокое здание, и закрепление на самом круге на улице Курортной, которая выходит из Ворзеля,

– рассказал военный.

Военные сражались в окружении в ворзельском круге

Коротя отметил, что когда украинские солдаты зашли на ворзельский круг, россияне окружили их с пяти сторон механизированными средствами. Тогда пришлось вызвать огонь своей артиллерии на себя.

"И четыре часа мы вели бой в полном окружении. В том бою было шесть наших механизированных средств. Противник уничтожил четыре. А мы противнику уничтожили девять, в том числе сожгли танк", – заметил он.

"Повстанец" сказал, что во время боев артиллерия летела на них, и между взрывами они перебегали в другие здания, укрытия. Тогда проводилась эвакуация.

Я был старшим группы эвакуации. На самом круге я не руководил боем,

– рассказал военный.

Он также отметил, что в том бою погибло много украинских защитников. В то же время эвакуацию пришлось проводить четыре раза сквозь плотный огонь.

"Когда кончились все механизированные средства, один "Казак" остался. Было еще два микроавтобуса, и на "Казаке" мы прикрывали их огнем. Они были как решето. Когда доехали до Villa San Marino (отель в Ворзеле – 24 Канал), мы сказали, что в первую очередь грузим погибших. А всем раненым сказали, что будем выходить с боем. Они были погружены поверх погибших с оружием в руках", – отметил Коротя.

Далее шесть БМД-2 начали расстреливать "Казак" военных, они совершили манёвр выход из боя, но транспортное средство перевернулось.

У меня было с одной стороны три ребра поломанных и с другой два. И я принимаю решение, что мы выводим все же все 22 человека

– рассказал "Повстанец".

Далее во время операции защитники участвовали в скоординированной зачистке города группами по 50 человек. Военные стратегически использовали бетономешалки для перекрытия улиц, увеличив дальность стрельбы на 500 метров и сократив расстояние до противника. Владимир Коротя объяснил тактику, отметив, что три бетономешалки располагались в 500 метрах от своих позиций, а четвертая ставилась впереди, эффективно загоняя врага в угол и вытесняя его оттуда.