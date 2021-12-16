Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области могут выйти из красной зоны
Источник:Минздрав
Еще несколько областей Украины уже скоро могут выйти из красной зоны. Так, ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась в Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.
Минздрав созвал комиссии для вывода областей из "красного списка"
Регионов с жесткими карантинными ограничениями станет в Украине меньше. Об этом на брифинге 16 декабря заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
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Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из красного уровня эпидемической опасности,
– сказал чиновник.
Минздрав уже инициировал созыв комиссии по чрезвычайным ситуациям для рассмотрения этого вопроса.
Отметим, что недавно специалисты Киевской школы экономики также говорили, что Киевская и Житомирская области выйдут из красной зоны еще до конца недели.
Какие области остаются красными
- Киевская;
- Житомирская;
- Черкасская;
- Запорожская;
- Волынская;
- Сумская;
- Николаевская.
Поэтому, если 4 региона оставят список, то в нем останутся только 3 области – Запорожская, Волынская и Николаевская.
Одесса может вернуться к жестким ограничениям
Главный санврач Одесской области Виталий Гончаров заявил, что количество новых больных в регионе увеличивается. В среднем в сутки фиксируют 500 – 600 случаев COVID-19. Кроме того, кровати в реанимации загружены на 100%. Это может привести к тому, что Одесская область снова станет красной.Обратите внимание! За сутки 15 ноября коронавирусом в Украине заразились 9590 человек. Больше всего новых больных выявили в Киеве – 1478 человек. Также известно, что 355 пациентов умерли от осложнений болезни.
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