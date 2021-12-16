Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области могут выйти из красной зоны

Еще несколько областей Украины уже скоро могут выйти из красной зоны. Так, ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизировалась в Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.

Минздрав созвал комиссии для вывода областей из "красного списка"

Регионов с жесткими карантинными ограничениями станет в Украине меньше. Об этом на брифинге 16 декабря заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области по индикаторам могут быть выведены из красного уровня эпидемической опасности,

– сказал чиновник.

Минздрав уже инициировал созыв комиссии по чрезвычайным ситуациям для рассмотрения этого вопроса.

Отметим, что недавно специалисты Киевской школы экономики также говорили, что Киевская и Житомирская области выйдут из красной зоны еще до конца недели.

Какие области остаются красными

Киевская;

Житомирская;

Черкасская;

Запорожская;

Волынская;

Сумская;

Николаевская.

Поэтому, если 4 региона оставят список, то в нем останутся только 3 области – Запорожская, Волынская и Николаевская.

Одесса может вернуться к жестким ограничениям

Главный санврач Одесской области Виталий Гончаров заявил, что количество новых больных в регионе увеличивается. В среднем в сутки фиксируют 500 – 600 случаев COVID-19. Кроме того, кровати в реанимации загружены на 100%. Это может привести к тому, что Одесская область снова станет красной.

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