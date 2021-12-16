МОЗ скликало комісії для виведення областей з "червоного списку"
Так, регіонів з жорсткими карантинними обмеженнями стане в Україні менше. Про це на брифінгу 16 грудня заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області за індикаторами можуть бути виведені з червоного рівня епідемічної небезпеки,
– сказав урядовець.
МОЗ вже ініціювала скликання комісії з надзвичайних ситуацій для розгляду цього питання.
Зауважимо, нещодавно фахівці Київської школи економіки також казали, що Київська та Житомирська області вийдуть з червоної зони ще до кінця тижня.
Які області залишаються червоними
- Київська;
- Житомирська;
- Черкаська;
- Запорізька;
- Волинська;
- Сумська;
- Миколаївська.
Тому, якщо 4 регіони залишать список, то в ньому залишаться лише 3 області – Запорізька, Волинська та Миколаївська.
Одеса може повернутися до жорстких обмежень
Головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров заявив, що кількість нових хворих в регіоні збільшується. У середньому за добу фіксують 500 – 600 випадків COVID-19. Крім того, ліжка в реанімації завантажені на 100%. Це може призвести до того, що Одещина знову стане "червоною".
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