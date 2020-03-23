Киевская школа экономики и Moneyveo помогают военным стать предпринимателями

Финтех-компания Moneyveo присоединилась к образовательному курсу для украинских бойцов от Киевской школы экономики (KSE).

Ее специалисты записали видеоуроки по онлайн-маркетингу для Программы по предпринимательской деятельности для ветеранов АТО/ООС. Помимо маркетинга, в курсе предусмотрены модули по планированию, командообразованию, продажам и пр. По окончанию почти 3-месячной программы бойцы презентуют свой бизнес-план с конкретными финансовыми расчетами.

Как рассказывают в Киевской школе экономики, образовательную программу разработали для облегчения социальной адаптации бойцов после возвращения с территории военных действий. Обучение поможет демобилизованным преодолеть страх и неуверенность перед открытием собственного дела и сделать шаг к новым возможностям в мирной жизни.

"Мы считаем, что общество не готово встречать ветеранов после войны. У многих в первые месяцы после возвращения с территории военных действий возникает чувство растерянности: как дальше жить и чем заниматься. Это уже шестая наша программа для бойцов АТО. И мы видели, как отличается поведение тех людей, которые только вернулись с войны, и тех, кто после возвращения занимается бизнесом. Школа сейчас начала привлекать новых преподавателей и охватывать большее количество желающих учиться. Так мы решили подключить к нашему проекту специалистов компании Манивео, которые будут обучать бойцов онлайн-маркетингу", – комментирует профессор Киевской школы экономики, преподаватель МВА, управляющий партнер компании "Необходимо и достаточно" Сергей Гвоздев.

Вся программа состоит из 10 онлайн-модулей с онлайн- и офлайн-занятиями.

"В своих видеолекциях мы рассказываем об основных диджитал-инструментах для промо продукта в интернете. Это актуальные знания о SEO-оптимизации, работе с Google Ads, важность SMM-стратегии, таргетинга и т. д. Считаю, мы имеем прекрасную экспертизу в онлайн-продажах, и с радостью делимся ею с теми, кто не жалеет жизни для Украины", – рассказывает коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

Записаться на курс может каждый желающий военный-участник АТО/ООС. Нужно подать заявку, составить мотивационное письмо и пройти интервью.

"В современном мире изменения очень динамичны. Многие процессы становятся другими за то время, которое наши защитники проводят в зоне конфликта. В этом курсе мы даем современные подходы и знания, которые актуальны здесь и сейчас. Так важно, чтобы в стране было больше предпринимателей, больше самореализованных и счастливых бойцов, открывших свое дело. Мы как социально ответственный бизнес рады с разных сторон развивать потенциал нашей страны", – комментирует CEO Moneyveo Алена Андроникова.

Программа началась в 2018 году в Киеве. В 2019 году онлайн- и оффлайн-занятия запустили в Харькове, Николаеве и Виннице. В 2020 году планируется набор групп в Днепре, Житомире и во Львове.

Напомним, Манивео – лидер рынка онлайн-кредитования в Украине. Она вошла в 20-ку самых инновационных компаний страны по версии издания "Деловая столица". Недавно Moneyveo подарила оргтехнику украинским военным.