Киевские больницы будут обеспечены бесперебойным энергоснабжением, – Кличко

Ряд киевских медучреждений будут обеспечены бесперебойным энергоснабжением благодаря установке автономных солнечных электростанций.

Установят их в рамках совместного проекта киевских властей и Немецкого общества международного сотрудничества. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Прошлый отопительный сезон показал, насколько системны обстрелы россией объектов критической инфраструктуры, от которых зависит энергопитание, в частности, медучреждений Киева. Где отключение оборудования может привести к летальным или тяжелым последствиям. Проект по установке солнечных электростанций обеспечит бесперебойное энергоснабжение 3 медучереждений - одной из городских клинических больниц, роддому, перинатальному центру,

– отметил мэр Киева Виталий Кличко.

Совместный проект киевской власти и Немецкого общества международного сотрудничества / Фото Виталия Кличко

По словам мэра Киева, финансирование проекта стоимостью 500 тысяч евро будет обеспечено грантовыми средствами Немецкого общества международного сотрудничества.

Оборудование позволит также частично заместить объем потребленной энергии из возобновляемых источников, аккумулировать электроэнергию, что нивелирует риски обесточивания заведений. И уменьшить объемы выбросов CO 2 ,

– рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

Немецкое общество международного сотрудничества обеспечит финансирование важного проекта / Фото Виталия Кличко