Встановлять їх у рамках спільного проєкту київської влади та Німецького товариства міжнародного співробітництва. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко.

Читайте також Постачальниця зеленої енергетики до Європи: Зеленський розповів про можливості України

Минулий опалювальний сезон показав, наскільки системними є обстріли росією об'єктів критичної інфраструктури, від яких залежить енергоживлення, зокрема, медзакладів Києва, де відключення обладнання може призвести до летальних чи тяжких наслідків. Проєкт із встановлення сонячних електростанцій забезпечить безперебійне енергопостачання наразі 3 медзакладам – одній з міських клінічних лікарень, пологовому будинку, перинатальному центру,

– зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Спільний проєкт київської влади та Німецького товариства міжнародного співробітництва / Фото Віталія Кличка

За словами мера Києва, фінансування проєкту вартістю 500 тисяч євро буде забезпечене грантовими коштами Німецького товариства міжнародного співробітництва.

Обладнання дозволить також частково замістити обсяг спожитої енергії з відновлювальних джерел, акумулювати електроенергію, що знівелює ризики знеструмлення закладів. Та зменшити обсяги викидів CO 2 ,

– розповів мер Києва Віталій Кличко.

Німецьке товариство міжнародного співробітництва забезпечить фінансування важливого проєкту / Фото Віталія Кличка