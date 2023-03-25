Киевский "Бэнкси": столичный дворник устроил выставку своих картин прямо на улице

Во дворе домов 25 марта киевляне заметили необычную выставку картин. Местный дворник выставил свои полотна прямо посреди улицы.

Яркие картины красовались на стене подсобного здания во дворе многоэтажки.

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Что известно о художнике

В сети распространили фото выставки. На фотографиях также позирует и автор работ – киевский дворник. Его картины вызвали оживленное обсуждение в соцсетях.

Жители столицы в комментариях интересовались, кто этот загадочный художник и где его можно найти. Кроме того, люди спрашивали, не продает ли художник свои картины, аргументируя тем, что вырученные от продажи деньги можно передать на нужды ВСУ.

Киевский дворник устроил выставку картин / Фото "Регионалити"

Как оказалось впоследствии, талантливый дворник – Леонид Иванович Бурковский. А киевский "вернисаж" расположен на улице Профессора Подвысоцкого.

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