Суд увеличил залог и заключил под стражу еще одного организатора пьяных вечеринок
Источник:Андрей Небитов
Киевский апелляционный суд увеличил залог и взял под стражу еще одного участника группы, которая совершала сексуальное насилие над девушками, снимали непристойности на видео и распространяли в сети.
Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.
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Суд увеличил размер залога
Еще 1 февраля 2023 полиция Киевской области сообщила о подозрении группе парней, которые доводили девушек до состояния беспомощности и заставляли выполнять непристойные действия сексуального характера. Затем они глумились над жертвами в соцсетях.
"22-летнего уроженца Ивано-Франковской области доставили в СИЗО. Второму организатору пьяных вечеринок в столице назначили 600 тысяч заставы", – говорится в сообщении.
"Пьяные вечеринки": что известно
- "Пьяные вечеринки" организовывала группа ребят из Ивано-Франковска. В среднем им было по 20 лет. Парни устраивали так называемые вечеринки и приглашали туда девушек.
- Там их спаивали, а также, как рассказывали в соцсетях, накачивали снотворным. И когда девушки уже были без сознания, парни издевались над ними. Свое "геройство" они снимали и выкладывали в сеть, в частности инстаграм.
- Особенно циничным было то, что ребята пытались в своих видео продемонстрировать якобы легкомыслие девушек. Мол, они позволяют лезть в их половые органы, раздевать. Андрей, один из организаторов, даже сетовал, что после такого не захочет строить отношения.
- Но ведь реальность такова, что девушки без сознания никак не могли сказать "Нет". Так что ребята, которые сознательно вливали в них алкоголь, сознательно продолжали издевательство. Ведь можно было просто уложить спать девушек. У блогеров же была четкая цель: издеваться и позорить своих гостей.
- Интересно, что этот случай вызвал ряд споров в сети. Там шли горячие дискуссии о поведении девушек. Мы же напоминаем, что каждый – независимо от пола – имеет право посещать вечеринки и злоупотреблять алкоголем, если совершеннолетний. Но никто при этом не имеет права добиваться или пользоваться состоянием, когда другой человек не может сказать "нет".