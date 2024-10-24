Киевский ТЦК заказал ремонт столовой за 5 миллионов: что там планируют построить
Источник:Prozorro
Киевский городской ТЦК планирует потратить более 5 миллионов гривен на капитальный ремонт столовой сборного пункта. Проект включает 88 различных видов строительных работ.
Согласно данным системы публичных закупок Prozorro, тендер на проведение капитального ремонта был объявлен в октябре 2024 года.
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Что будет в столовой за пять миллионов
Начальная стоимость работ составляла 5,4 миллиона гривен, но после аукциона окончательная сумма снизилась до 5,05 миллиона гривен.
В тендере приняли участие две компании. ООО "ИНСТОК ТРЕЙД" предложила выполнить работы за 5,38 млн грн, тогда как ООО "БК БУД ПЛЮС" выступила с более низкой ценой – 5,05 млн грн, что и позволило ей выиграть тендер.
По данным YouControl, компания-победитель специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, а также выполняет специализированные строительные и ремонтные работы.
Работа предусматривает 88 видов строительных работ.
Капитальный ремонт включает:
- отбивание старой штукатурки со стен и потолка;
- прокладку новых трубопроводов для водоснабжения;
- установку систем вентиляции и освещения;
- монтаж новых стальных отопительных радиаторов;
- установку новых перегородок.
Тендер на ремонт столовой ТЦК на сайте Prozorro
Конечный срок выполнения работ – 31 декабря 2024 года. Гарантийный срок на все проведенные работы будет составлять 10 лет.
К победителю тендера были выдвинуты жесткие требования. Компания должна была предоставить подтверждение опыта в выполнении аналогичных работ, а также продемонстрировать годовой доход за 2023 год, который должен составлять не менее 90% от стоимости этого тендера.
Среди условий есть и наличие квалифицированных специалистов, таких как электрогазосварщик, слесарь-сантехник и техник-электрик.
За работы заплатят в течение 15 дней после подписания акта приёма.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал законопроект, который при государственных закупках обязывает публиковать сметы на строительные работы. Это прежде всего направлено на борьбу с коррупцией и повышение прозрачности государственных расходов.