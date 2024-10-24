Згідно з даними системи публічних закупівель Prozorro, тендер на проведення капітального ремонту був оголошений у жовтні 2024 року.

Дивіться також Начальника Тернопільського РТЦК викрили на хабарі: вимагав талони на пальне за відстрочку

Що буде у їдальні за п’ять мільйонів

Початкова вартість робіт становила 5,4 мільйона гривень, але після аукціону остаточна сума знизилася до 5,05 мільйона гривень.

У тендері взяли участь дві компанії. ТОВ "ІНСТОК ТРЕЙД" запропонувала виконати роботи за 5,38 млн грн, тоді як ТОВ "БК БУД ПЛЮС" виступила з нижчою ціною – 5,05 млн грн, що й дозволило їй виграти тендер.

За даними YouControl, компанія-переможець спеціалізується на будівництві житлових і нежитлових будівель, а також виконує спеціалізовані будівельні й ремонтні роботи.

Робота передбачає 88 видів будівельних робіт.

Капітальний ремонт включає:

відбивання старої штукатурки зі стін та стелі;

прокладання нових трубопроводів для водопостачання;

встановлення систем вентиляції та освітлення;

монтаж нових сталевих опалювальних радіаторів;

встановлення нових перегородок.

Тендер на ремонт їдальні ТЦК на сайті Prozorro

Кінцевий термін виконання робіт – 31 грудня 2024 року. Гарантійний термін на всі проведені роботи становитиме 10 років.

До переможця тендеру було висунуто жорсткі вимоги. Компанія мала надати підтвердження досвіду у виконанні аналогічних робіт, а також продемонструвати річний дохід за 2023 рік, який повинен становити не менше 90% від вартості цього тендеру.

Серед умов є й наявність кваліфікованих фахівців, таких як електрогазозварник, слюсар-сантехнік і технік-електрик.

За роботи заплатять протягом 15 днів після підписання акту приймання.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який при державних закупівлях зобов'язує публікувати кошториси на будівельні роботи. Це передусім спрямовано на боротьбу з корупцією та підвищення прозорості державних витрат.