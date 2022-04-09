Киевское военное руководство решило ограничить въезд на территорию Пущи-Водицы
9 апреля 2022 , 08:07Читати новину українською
Источник:Кирилл Фесик
В Киеве ограничат въезд в Пущу-Водицу. Одной из причин является разминирование территории.
Есть достаточно причин, чтобы ограничить въезд в Пущу-Водицу, но озвучивать их нельзя. Об этом сообщил глава Оболонской РВА 8 апреля.
Обратите внимание Президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и представитель ЕС Боррель посетили Бучу
Наш район взял на себя значительную часть удара, полученного Киевом, поэтому в первую очередь въезд запрещен, чтобы дать время саперам разминировать территории,
– написал Фесик.
Неизвестно, насколько времени ограничат въезд, но объем работы просто колоссальный. Следует проверить дома, улицы, пепелища, лесополосы и очистить их от взрывчаток.
Вас может заинтересовать – Ночное обращение Зеленского за 8 апреля: смотрите видео