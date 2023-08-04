Сотрудники детского лагеря били тревогу: на Киевщине утонул 10-летний мальчик
Источник:Полиция Киевской области
В Киевской области 3 августа во время купания на пруду исчез 10-летний мальчик. Вскоре стало известно, что он утонул. Его тело спасатели достали из водоема.
По имеющейся информации, в Службу спасения сообщение поступило 3 августа в 14:16. В нем говорилось, что в селе Ходосовка во время купания на пруду исчез мальчик.
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Спасатели получили тело мальчика
Сразу же на место происшествия отправили спасателей. Они провели разведку с помощью плавательных средств.
К сожалению, в 16:22 спасатели Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС обнаружили тело мальчика. Его подняли на поверхность.
Обстоятельства расследует полиция
Как сообщают в полиции, об исчезновении мальчика сообщили сами сотрудники детского лагеря. Они отметили, что последний раз видели 10-летнего воспитанника, когда он купался на пруду.
Отмечают правоохранители, что следственные действия продолжаются. Они касаются лиц, отвечающих за безопасность детей, а также организацию их досуга.
В полиции Киевской области обратились к гражданам. Их просят быть осторожными во время отдыха летом. Призывают не оставлять детей без присмотра, когда купаются на водоемах.
Обратим внимание, что этот призыв актуален также и для взрослых. Помните о правилах обращения на воде. Особенно остро это касается отдыхающих, которые потребляют алкогольные напитки.
Накануне мы рассказывали о 1,5-летнем мальчике. Он умер в Киевской области от растворителя для краски.
Мальчика не удалось спасти
- О жутком инциденте рассказал руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов. По его словам, ребенок нашел бутылку с остатками растворителя и выпил его.
- 1,5-летнему мальчику стало плохо. Госпитализировали его в больницу в Белой Церкви в тяжелом состоянии. Медики до последнего сражались за его жизнь. К сожалению, он умер в реанимации.
- Андрей Небитов обратился к родителям. Их он призвал не оставлять без присмотра детей. К сожалению, иногда буквально нескольких мгновений достаточно, чтобы произошло непоправимое горе в семье.