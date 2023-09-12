В разгар блекаута: в Киевской области будут судить сельского голову, который приобрел "не те" генераторы
Источник:Киевская областная прокуратура
В Киевской области главу одного из сельских советов обвиняют в растрате бюджетных средств на закупки генераторов. Это правонарушение мужчина совершил в то время, когда россияне начали активно атаковать украинскую энергосистему.
Пока жители поселка в Киевской области страдали от отсутствия света и тепла, глава сельского совета провернул незаконную сделку.
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Заработал на "свете"
В суд поступило дело в отношении председателя сельского совета. В обвинении говорится, что мужчина приобрел генераторы по завышенным ценам.
Следователи установили, что правонарушитель заключил с обществом договор о покупке дизельных генераторов для объектов сельсовета, имеющих электрическое отопление. Однако предприятие поставило совсем не те генераторы, о которых говорилось в контракте.
Они существенно отличались по размерам, весу, марке двигателей и имели значительно меньшую мощность,
– отмечают в прокуратуре.
Впрочем, тот факт, что товар не соответствовал заявленным характеристикам, никоим образом не смутил сельского голову, и он оплатил покупку. Таким образом, более 800 тысяч гривен из бюджета "ушло на ветер".
В настоящее время обвиняемый отстранен от должности, на его имущество был наложен арест.
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