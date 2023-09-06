Легковушку сплющило: на Киевщине перевернулась фура животными, есть жертва
Источник:Андрей Небитов
В центре одного из сел на Белоцерковщине 6 сентября произошло ужасное ДТП. Грузовик с животными перекинулся на легковушку.
К сожалению, водитель легкового автомобиля погиб. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области.
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Пенсионер погиб на месте
Андрей Небитов обнародовал фото и видео с места ДТП. На кадрах видно, что грузовик перевозил свиней. Под ним – сплющенная легковушка.
Также слышно очень сильный визг свиней. Заметим, что груз поднимали из машины с помощью автокрана.
Последствия ДТП в Киевской области: смотрите видео
По предварительной информации, водитель "ВАЗ" выезжал со второстепенной дороги на главную, на которой двигался грузовик. К сожалению, водитель легковушки, местный пенсионер, погиб на месте,
– рассказал начальник полиции Киевщины.
Добавил, что на месте работают спасатели, медики и полицейские. Кроме того, животных уже перевезли в безопасное место.
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