Полиция подтвердила смерть мужчины возле храма в Киевской области: новые подробности
Во время беспорядков возле храма в селе Липовец Киевской области умер мужчина. Полицейские выясняют все обстоятельства.
Уголовное производство открыли по статье 115 – убийство с отметкой "естественная смерть". Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала представитель полиции Киевской области Ирина Прянишникова.
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Причина смерти – сердечный приступ
Умерший – мужчина 1961 года рождения. Это не должностное лицо, а один из тех, кто был возле храма на стороне ПЦУ во время конфликта. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Причиной гибели точно был не сам конфликт и не беспорядки. У него были проблемы с сердцем и случился сердечный приступ,
– отметила представитель полиции Киевской области.
По ее словам, ранее мужчине уже дважды делали операцию. На сердце стояли искусственные клапаны.
Также в полиции отметили, что на территории храма законно находится ПЦУ. Так что ни о каком "захвате храма", как говорят в МП, речь не идет.
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Что известно о беспорядках
- Ранее сельская община приняла решение о переходе храма в подчинение ПЦУ.
- В субботу, 8 апреля, в церковь пришли прихожане с требованием к священнику УПЦ МП передать им ключи.
- Когда поп отказался делать это, люди попытались зайти в храм. Однако представители МП решили им помешать. Началась толкотня.
- Одному из мужчин внезапно стало плохо. К сожалению, он скончался.
- В УПЦ МП заявили о якобы "захвате храма". Кроме того, добавили, что якобы мужчина "пытался выхватить крест" и умер.