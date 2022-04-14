В Киевской области местный житель ликвидировал 12 оккупантов и "снес" экипаж на броне
Источник:Главное управление разведки МО Украины
В Киевской области местный житель самостоятельно ликвидировал 12 российских оккупантов. Ему удалось уничтожить и прорывавшийся в Киев экипаж вражеской БТР.
"Волк" провел несколько вылазок в тылу врага
О победах местного жителя с позывным "Волк" рассказали в украинской разведке. Сообщается, что мужчина находился в одном из самых горячих городов Киевской области.
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В разведке сообщили, что "Волк" предоставлял точную информацию о дислокации врага на оккупированной территории.
Также ему удалось ликвидировать 12 российских оккупантов, которые патрулировали вблизи одного из храмов УПЦ МП. Для этого житель Киевщины использовал собственное спортивное и охотничье оружие.
Имея собственное спортивное и охотничье оружие, провел несколько вылазок в тылу врага. Как результат – ликвидировано 12 военнослужащих противника, которые были вовлечены в боевое патрулирование и охрану вблизи местного храма УПЦ МП, который использовался как опорный пункт и склад медикаментов и горючего,
– заявили разведчики.
Мужчина разгромил оккупантов, прорывавшихся в Киев
В разведке рассказали, что мужчина также уничтожил личный состав россиян во время одной из попыток прорыва десанта на БТР в направлении Киева.
Сообщается, что он вел огонь с дистанции около 100 метров на заранее выбранную позицию.
Точное количество ликвидированных российских оккупантов неизвестно. Впрочем, все находившиеся на борту БТР уничтожены.
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