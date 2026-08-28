В Киевской области перекрыли движение транспорта на участке Житомирской трассы, – полиция
Вечером 28 августа правоохранители перекрыли участок дороги в Киевской области. Проезд закрыт в обоих направлениях.
Водителям рекомендуется воспользоваться объездным маршрутом. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
Что известно об ограничениях?
В пятницу, 28 августа, в 21:38 полицейские перекрыли движение всех транспортных средств с 15 по 32 км автомобильной дороги М-06 Киев – Чоп в обоих направлениях. Белошицкий также отметил маршруты, по которым можно объехать перекрытый участок.
Первый объездной маршрут / Скриншот Алексея Белошицкого.
Второй объездной маршрут / Скриншот Алексея Белошицкого.
Причин ограничений в полиции не назвали.
Напомним, что в Киеве в четверг, 27 августа, возник масштабный транспортный коллапс. На дорогах столицы образовались значительные пробки, а люди массово покидали транспорт и пешком направлялись в сторону левого берега.