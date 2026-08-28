В Киевской области перекрыли движение транспорта на участке Житомирской трассы, – полиция

Вечером 28 августа правоохранители перекрыли участок дороги в Киевской области. Проезд закрыт в обоих направлениях.

Водителям рекомендуется воспользоваться объездным маршрутом. Об этом сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Что известно об ограничениях?

В пятницу, 28 августа, в 21:38 полицейские перекрыли движение всех транспортных средств с 15 по 32 км автомобильной дороги М-06 Киев – Чоп в обоих направлениях. Белошицкий также отметил маршруты, по которым можно объехать перекрытый участок.



Первый объездной маршрут / Скриншот Алексея Белошицкого.



Второй объездной маршрут / Скриншот Алексея Белошицкого.

Причин ограничений в полиции не назвали.

Напомним, что в Киеве в четверг, 27 августа, возник масштабный транспортный коллапс. На дорогах столицы образовались значительные пробки, а люди массово покидали транспорт и пешком направлялись в сторону левого берега.