В Киевской области пока не могут организовать гуманитарные коридоры: нет гарантий тишины

Украинские власти хотят вывезти людей из пострадавших населенных пунктов в Киевской области. Впрочем, нет гарантий прекращения огня со стороны оккупантов.

Об этом в своем телеграме сообщил Алексей Кулеба, глава Киевской ОГА. Он подробнее рассказал об актуальной ситуации в области.

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По его словам, нет официального подтверждения, что на 5 марта в Киевской области запланировано прекращение огня. В таких условиях невозможно обеспечить безопасность при перевозке людей так называемыми "гуманитарными коридорами".

Каждая жизнь – это самая большая ценность. Поэтому задача украинского государства – обеспечить безопасное передвижение гражданского населения,

– подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что создание "гуманитарного коридора" возможно только при соблюдении полной тишины. Как только у украинской стороны будет официальное подтверждение, об этом обязательно сообщат.

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