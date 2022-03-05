Про це у своєму телеграмі повідомив Олексій Кулеба, глава Київської ОДА. Він детальніше розповів про актуальну ситуацію в області.

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За його словами, наразі немає офіційного підтвердження, що на 5 березня у Київській області заплановане припинення вогню. За таких умов неможливо гарантувати безпеку при перевезенні людей так званими "гуманітарними коридорами".

Кожне життя – це найбільша цінність. Тож задача української держави – гарантувати безпечне пересування цивільного населення,

– наголосив Кулеба.

Він додав, що створення "гуманітарного коридору" можливе лише за умов дотримання повної тиші. Як тільки українська сторона матиме офіційне підтвердження, про це обов'язково повідомлять.

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