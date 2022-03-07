В Киевской области после авиаудара на хлебзаводе обнаружили тела 13 погибших

Российские захватчики продолжают убивать мирное население. В частности, после вражеского авиаудара на хлебзаводе в Макарове нашли тела 13 человек.

Оккупанты уже давно обстреливают не только военные объекты. Под бомбежку попадают жилые кварталы, школы, детсады и т.д.

Актуально Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

Из-под завалов вытащили 13 тел

В городе Макаров Киевской области 7 марта в результате авиаудара снаряд попал на территорию ГП "Макаровский хлебозавод". Пока это предприятие не эксплуатируют.

Спасатели вытащили из-под завалов 5 пострадавших. К счастью, им удалось выжить. Также сотрудники ГСЧС обнаружили тела 13 погибших. По предварительной информации, на территории завода находились около 30 человек.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!