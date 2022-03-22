В Киевской области продолжаются бои и артиллерийские обстрелы

В некоторых населенных пунктах Киевской области продолжаются бои и артиллерийские обстрелы. В частности, в Макарове, Ирпене, Гостомеле, Буче и Ворзеле.

За ночь в Киевской области было несколько воздушных тревог. Об этом 24 каналу сообщили в Офисе Президента.

К теме Гостомель и Буча пока полностью оккупированы, ВСУ наращивают резервы для наступления, – Павлюк

Обстреляли деревни

Ночью обстреляли село Шпитьки Дмитровской общины. В Фастовском районе утром крылатая ракета ударила по селу Осыково. Повреждены частные дома.

Гуманитарная катастрофа

Боевые действия продолжаются в населенных пунктах возле Житомирской трассы. В частности, на севере Вышгородского района.

В некоторых населенных пунктах Броварского района — гуманитарная катастрофа, а Славутич – изолированный.

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