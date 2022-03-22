За ніч на Київщині було кілька повітряних тривог. Про це 24 каналу повідомили в Офісі Президента.

До теми Гостомель і Буча поки повністю окуповані, ЗСУ нарощують резерви для наступу, – Павлюк

Обстріляли села

Вночі обстріляли село Шпитьки Дмитрівської громади. У Фастівському районі зранку крилата ракета вдарила по селу Осикове. Пошкоджені приватні будинки.

Гуманітарна катастрофа

Бойові дії тривають у населених пунктах біля Житомирської траси. Зокрема, на півночі Вишгородського району.

Наголосили, що в деяких населені пункти Броварського району — гуманітарна катастрофа, а Славутич – ізольований.

Важливо – На Сумщині 300 солдатів РФ відмовилися воювати: