В Киевской области родственники руководителя ОТО за взятку раздавали земли лесного фонда

Под Киевом Государственное бюро расследований разоблачило мошенническую схему продажи земель лесного фонда. Злоумышленников поймали с поличным.

Вопрос должны были "решить" за 600 тысяч долларов

По данным следствия, схему организовали родственники и доверенные лица руководителя ОТО. Они хотели продать лес под строительство торгового центра.

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Они за 600 тысяч долларов обещали предпринимателю "решить вопрос" о выделении местным советом 1,2 гектара земельных участков лесного фонда под строительство торгового центра,

– рассказали следователи.

Двое злоумышленников задержаны с поличным во время получения первой половины суммы в размере 300 тысяч долларов. Им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой лиц.

Задержанным вскоре изберут меры пресечения

Что угрожает злоумышленникам

Задержанным грозит наказание в виде 12 лет заключения с конфискацией имущества. В суд внесли ходатайство, чтобы взять их под стражу.

Следствие проверяет возможную причастность к преступлению руководителя ОТО. Кстати, ему сообщили о подозрении в получении взятки по другому делу.