В Киевской области сохраняется высокая вероятность нанесения оккупантами ракетных ударов

В Киевской военной администрации предупредили людей по поводу большой вероятности ракетных ударов российскими военными.

В своей сводке за 5 апреля 2022 года Николай Жирнов сообщил, что в Киеве и области продолжают выявлять и ликвидировать группы информаторов российских спецслужб.

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По его словам, в освобожденных населенных пунктах Киевщины продолжаются аварийно-восстановительные мероприятия, разминирование и обезвреживание взрывоопасных предметов.

Сохраняется высокая вероятность нанесения противником ракетных ударов,

– отметил Николай Жирнов.

Кроме того, он сообщил об обновлении движения наземного пассажирского транспорта в Киеве, которое теперь будет с 8:00 до 19:00. Метрополитен будет осуществлять перевозку пассажиров с 7.30 до 19.00. Также будут курсировать поезда через Южный мост.

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