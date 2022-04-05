У своєму зведенні за 5 квітня 2022 року Микола Жирнов повідомив, що в Києві та області продовжують виявляти та ліквідовувати групи інформаторів російських спецслужб.

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За його словами у звільнених населених пунктах Київщини тривають аварійно-відновлювальні заходи, розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Зберігається висока ймовірність нанесення противником ракетних ударів,

– зазначив Микола Жирнов.

Крім того, він повідомив про оновлення руху наземного пасажирського транспорту у Києві, який тепер буде з 8:00 до 19:00. Метрополітен здійснювати перевезення пасажирів із 7.30 до 19.00. Також курсуватимуть потяги через Південний міст.

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