В Киевской области трактор наехал на мину: пострадавшего водителя госпитализировали
Источник:ГСЧС
Российские убийцы оставили в Киевской области множество взрывоопасных устройств. Люди подвергаются этому опасности во время сезонных полевых работ.
Об этом сообщили 21 мая в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Трактор наехал на взрывное устройство.
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"В 14:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о взрыве на поле в селе Липовка, Макаровской поселковой общины. К месту вызова направлена группа пиротехнических работ ГСЧС", - рассказали спасатели.
Место, где произошел инцидент / Фото ГСЧС
Техника пострадала, но водитель выжил / Фото ГСЧС
Что с пострадавшим
Когда работники ГСЧС прибыли на вызов, то высвободили пострадавшего из трактора. Мужчину госпитализировали. Место, где произошел инцидент, промаркировано.
ГСЧС в очередной раз напоминает, что проезд по необследованным полевым, лесным дорогам или участкам может стоить вам жизни!,
– отмечают спасатели.
Российские убийцы оставили на деоккупированных территориях взрывоопасные предметы / Фото ГСЧС
Еще один случай в Киевской области
В селе Андреевка Бучанского района тракторист взорвался на противотанковой мини . К счастью, он выжил и даже не получил серьезных ранений. В полиции отметили, что обнаружили еще одну неизвестную мину у колеса поврежденной техники.
Двое мужчин взорвались на мини россиян в поле на Киевщине
Инцидент в Черниговской области
В Черниговской области трактор в лесу наехал на взрывоопасный предмет. Находившийся за рулем мужчина получил травму ноги. Его госпитализировали.
Как действовать, когда увидели взрывоопасные предметы
Правоохранители и спасатели призывают осторожничать на деоккупированных территориях. В частности, следует избегать лесных и полевых дорог. Если увидели подозрительный предмет – сразу звоните по номеру "102".
Кроме этого, не стоит предпринимать следующих действий:
- съезжать на обочину дорог;
- находиться вблизи водоемов и полей, где продолжались боевые действия;
- подходили к разбитой технике оккупантов;
- заходить в заброшенные помещения и дома.
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