В Киевской области трактор наехал на мину: пострадавшего водителя госпитализировали

Российские убийцы оставили в Киевской области множество взрывоопасных устройств. Люди подвергаются этому опасности во время сезонных полевых работ.

Об этом сообщили 21 мая в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Трактор наехал на взрывное устройство.

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"В 14:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о взрыве на поле в селе Липовка, Макаровской поселковой общины. К месту вызова направлена группа пиротехнических работ ГСЧС", - рассказали спасатели.



Место, где произошел инцидент / Фото ГСЧС



Техника пострадала, но водитель выжил / Фото ГСЧС

Что с пострадавшим

Когда работники ГСЧС прибыли на вызов, то высвободили пострадавшего из трактора. Мужчину госпитализировали. Место, где произошел инцидент, промаркировано.

ГСЧС в очередной раз напоминает, что проезд по необследованным полевым, лесным дорогам или участкам может стоить вам жизни!,

– отмечают спасатели.



Российские убийцы оставили на деоккупированных территориях взрывоопасные предметы / Фото ГСЧС

Еще один случай в Киевской области

В селе Андреевка Бучанского района тракторист взорвался на противотанковой мини . К счастью, он выжил и даже не получил серьезных ранений. В полиции отметили, что обнаружили еще одну неизвестную мину у колеса поврежденной техники.

Двое мужчин взорвались на мини россиян в поле на Киевщине

Инцидент в Черниговской области

В Черниговской области трактор в лесу наехал на взрывоопасный предмет. Находившийся за рулем мужчина получил травму ноги. Его госпитализировали.

Как действовать, когда увидели взрывоопасные предметы

Правоохранители и спасатели призывают осторожничать на деоккупированных территориях. В частности, следует избегать лесных и полевых дорог. Если увидели подозрительный предмет – сразу звоните по номеру "102".

Кроме этого, не стоит предпринимать следующих действий:

съезжать на обочину дорог;

находиться вблизи водоемов и полей, где продолжались боевые действия;

подходили к разбитой технике оккупантов;

заходить в заброшенные помещения и дома.

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