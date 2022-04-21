В Киевской области восстанавливают мобильную связь после оккупации врагом

Российские захватчики уничтожили не только здания. В результате оккупации пострадала также и мобильная сеть. И именно ее восстановлением в Киевской области занимаются.

В Минцифры подчеркнули, что захватчики разрушили базовые станции, а также уничтожили оборудование. Поэтому в течение длительного времени люди были буквально отрезаны от связи и не могли позвонить по телефону родным.

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В Киевской области восстанавливают мобильную связь

Операторы работают над тем, чтобы восстановить мобильную сеть и связь в Киевской области. Так, в находящихся под оккупацией населенных пунктах восстанавливают поврежденные кабели, ремонтируют оборудование и занимаются запуском 4G.

Война наносит сокрушительные разрушения: семьям, городам, нашей стране. Но нет сомнений, что нас не одолеть. А все остальное отстроим,

– подчеркнул министр Михаил Федоров.

В Киевской области продолжают восстанавливать мобильную связь / Фото с телеграма Федорова

Отметим, что ГСЧС совместно с украинскими операторами работает над развертыванием системы экстренного оповещения. Таким образом абоненты будут уведомлены об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий. Кроме того, будет распространяться информация о том, что делать в таких случаях.

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