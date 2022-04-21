У Мінцифри підкреслили, що загарбники поруйнували базові станції, а також знищили обладнання. Тож протягом тривалого часу люди були буквально відрізані від зв'язку та не могли зателефонувати рідним.

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На Київщині відновлюють мобільний зв'язок

Оператори працюють над тим, щоб відновити мобільну мережу та зв'язок у Київській області. Так, у населених пунктах, які були під окупацією, відновлюють пошкоджені кабелі, ремонтують обладнання та займаються запуском 4G.

Війна завдає нищівних руйнувань: сім’ям, містам, нашій країні. Але немає сумнівів, що нас не здолати. А все інше відбудуємо,

– підкреслив міністр Михайло Федоров.



На Київщині продовжують відновлювати мобільний зв'язок / Фото з телеграму Федорова

Зазначимо, що ДСНС спільно з українськими операторами працює над розгортанням системи екстреного оповіщення. Таким чином абонентів повідомлятимуть про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій. Крім того, поширюватиметься інформація про те, що робити в таких випадках.

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