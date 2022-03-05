В Киевской области вводят комендантский час с 20:00 до 7:00

По всей Киевской области с 5 до 6 марта ввели комендантский час с 20:00 до 7:00.

Это предполагает, что выходить на улицы и другие общественные места после 20 вечера и раньше 7 утра нельзя (только по специально выданным пропускам и удостоверениям личности).

Внимание В Буче есть локальные случаи, где на окраинах люди сидят без продовольствия

Мы продолжаем оборонять Киевщину. По некоторым направлениям идут тяжелые бои,

– говорится в сообщении.

Глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба призвал граждан с пониманием отнестись к комендантскому времени, ведь оно необходимо в первую очередь для безопасности жителей региона.

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