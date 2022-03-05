Це передбачає, що виходити на вулиці та інші громадські місця після 20 вечора та раніше 7 ранку не можна (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).

Увага У Бучі є локальні випадки, де на околицях люди сидять без продовольства

Ми продовжуємо обороняти Київщину. На деяких напрямках йдуть тяжкі бої,

– йдеться у повідомленні.

Голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба закликав громадян з розумінням поставитися до комендантського часу, адже він необхідний в першу чергу задля безпеки мешканців регіону.