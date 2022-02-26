В Киевской области задержали двух диверсантов: в полиции рассказали детали
Источник:Полиция Киевской области
25 февраля 2022 года бойцы батальона "Миротворец" обнаружили в Оболонском районе Киева двух подозрительных лиц и задержали их.
Ими оказались мужчины 46 и 36-летнего возраста. Их задержали по отдельности.
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В Киевской области обнаружили двух диверсантов
Сначала стражи порядка задержали подозрительного киевлянина, который шел пешком из Вышгорода в Киев. У него извлечено устройство для считывания и глушения сигнала радиостанций.
Позже бойцы батальона "Миротворец" остановили мужчину, который во время проверки вызвал к себе подозрение. Он тоже оказался жителем Киева. В рамках поверхностного осмотра у задержанного были обнаружены патроны для стрельбы из автомата.
Мужчин передали работникам контрразведки для выяснения обстоятельств. Полицейские напомнили, что при обнаружении подозрительных лиц или предметов необходимо сразу позвонить на специальную линию полиции "102" .
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