В Киевской области задержали двух диверсантов: в полиции рассказали детали

25 февраля 2022 года бойцы батальона "Миротворец" обнаружили в Оболонском районе Киева двух подозрительных лиц и задержали их.

Ими оказались мужчины 46 и 36-летнего возраста. Их задержали по отдельности.

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В Киевской области обнаружили двух диверсантов

Сначала стражи порядка задержали подозрительного киевлянина, который шел пешком из Вышгорода в Киев. У него извлечено устройство для считывания и глушения сигнала радиостанций.

Позже бойцы батальона "Миротворец" остановили мужчину, который во время проверки вызвал к себе подозрение. Он тоже оказался жителем Киева. В рамках поверхностного осмотра у задержанного были обнаружены патроны для стрельбы из автомата.

В Киевской области обнаружили двух диверсантов / Фото Полиция Киевской области

Мужчин передали работникам контрразведки для выяснения обстоятельств. Полицейские напомнили, что при обнаружении подозрительных лиц или предметов необходимо сразу позвонить на специальную линию полиции "102" .

В Киевской области обнаружили двух диверсантов / Фото Полиция Киевской области

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