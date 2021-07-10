На киевской таможне задержали элитного "нелегала" – Lamborghini за 600 тысяч евро

Киевские таможенники разоблачили незаконное пребывание на территории Украины автомобиля Lamborghini Aventador. Стоимость "нелегала", которого называют эталоном качества среди суперспорткаров, оценивается в 600 тысяч евро.

Таможенники выяснили, что владелец элитной машины, который оказался гражданином Израиля, нарушил таможенное законодательство.

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Элитный Lamborghini стал "нелегалом"

Lamborghini Aventador ввезли в Украину через одну из таможен на украинском-польской границе в режиме временного ввоза сроком до 1 года. Произошло это еще в феврале 2020 года.

После завершения определенного срока авто за пределы Украины не вывезли. Его владелец не написал также заявление о продлении срока временного ввоза спорткара.

В результате автомобиль стал предметом нарушения таможенных правил. Вместо того, чтобы ввезти дорогое авто законно и оплатить все предусмотренные таможенные платежи, или же вовремя вывезти его за пределы таможенной территории Украины, с Lamborghini сделали настоящего нелегала.

На владельца машины наложили штраф

Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил. Автомобиль временно изъяли материалы дела таможня направила в суд.

На днях суд принял решение по этому делу. Согласно ему, на гражданина Израиля наложили штраф в размере 170 тысяч гривен.

. Lamborghini Aventador считают эталоном качества среди суперспорткаров. Его стоимость составляет 600 тысяч евро.

В Украине Lamborghini сделали "нелегалом": Фото Киевской таможни