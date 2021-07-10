Митники з'ясували, що власник елітної автівки, який виявився громадянином Ізраїлю, порушив митне законодавство.

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Елітний Lamborghini став "нелегалом"

Lamborghini Aventador ввезли в Україну через одну з митниць на українсько-польському кордоні в режимі тимчасового ввезення терміном до 1 року. Відбулося це ще в лютому 2020 року.

Після завершення визначеного терміну авто за межі України не вивезли. Його власник не написав також заяву щодо продовження терміну тимчасового ввезення спорткару.

У результаті автомобіль став предметом порушення митних правил. Замість ввезти дороге авто законно і сплатити всі передбачені митні платежі, або ж вчасно вивезти його за межі митної території України, з Lamborghini зробили справжнього нелегала.

На власника автівки наклали штраф

Київська митниця склала протокол про порушення митних правил. Автомобіль тимчасово вилучили, матеріали справи митниця скерувала до суду.

Днями суд ухвалив рішення у цій справі. Відповідно до нього, на громадянина Ізраїлю наклали штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

Довідка. Lamborghini Aventador вважають еталоном якості серед суперспорткарів. Його вартість становить 600 тисяч євро.

В Україні Lamborghini зробили "нелегалом": Фото Київської митниці