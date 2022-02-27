Сожженные дотла авто: Кличко рассказал об утреннем взрыве в Киеве

В Киеве утром 27 февраля прогремел взрыв во дворе 16-этажного дома. В результате загорелись 7 частных авто.

О деталях только сейчас рассказал мэр города Виталий Кличко. По его словам, взрывная волна также повредила окна и балконы с 1 до 15 этажа.

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Никто из жителей не погиб, лишь незначительные травмы

Взрыв произошел на улице Николая Лаврухина в Деснянском районе Киева. Людей из одного подъезда сразу эвакуировали. Погибших не обнаружили, а пострадавшие, которые были, получили лишь легкие повреждения.

Сейчас же, как рассказал городской глава столицы, ситуация в Киеве полностью контролируемая. Все объекты критической инфраструктуры работают.

Однако общественный транспорт по-прежнему не ездит, в частности метро. Подземные станции метрополитена работают исключительно как укрытие для людей.



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