Про деталі тільки зараз розповів мер міста Віталій Кличко. За його словами, вибухова хвиля також пошкодила вікна й балкони з 1 до 15 поверху.
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У Києві зранку 27 лютого пролунав вибух у дворі 16-поверхового будинку. Унаслідок цього загорілися 7 приватних авто.
Джерело:телеграм Віталія Кличка
Про деталі тільки зараз розповів мер міста Віталій Кличко. За його словами, вибухова хвиля також пошкодила вікна й балкони з 1 до 15 поверху.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Новина доповнюється...