Про деталі тільки зараз розповів мер міста Віталій Кличко. За його словами, вибухова хвиля також пошкодила вікна й балкони з 1 до 15 поверху.

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Ніхто з мешканців не загинув, лише незначні травми

Вибух трапився на вулиці Миколи Лаврухіна – у Деснянському районі Києва. Людей з одного під'їзду одразу евакуювали. Загиблих не виявили, а потерпілі, які були, отримали лише легкі ушкодження.

Зараз же, як розповів міський голова столиці, ситуація у Києві повністю контрольована. Усі об'єкти критичної інфраструктури працюють.

Однак громадський транспорт, як і раніше, не їздить, зокрема метро. Підземні станції метрополітену працюють винятково як укриття для людей.