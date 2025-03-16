Тревога была более 7 часов: какие последствия вражеской атаки дронами на Киевщину

В ночь на 16 марта вражеские силы совершили атаку на Киевщину. Противник в очередной раз атаковали своими ударными БпЛА.

Тревога объявлялась дважды и длилась более 7 часов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Николая Калашника.

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Враг атаковал Киевскую область дронами

Известно, что в Киевской области работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели.

Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не допущено,

– информировали в ОВА.

Указывается, что в Фастовском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание на территории производственного предприятия. Пожар уже ликвидировали.

Сейчас оперативные службы продолжают работу по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.

"В очередной раз обращаюсь к жителям области. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги. Находитесь в укрытиях пока опасность не минует. Берегите себя и своих близких!" – обратился глава ОГА к жителям региона.

